Feux de culture et de chaume : 15 ha brûlés, deux maisons sauvegardées hier dans l’Eure

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés hier, lundi, une partie de la journée pour lutter contre des feux dans des espaces naturels.



En milieu d’après-midi (15h30) trente-six d’entre eux sont intervenus sur la commune d’Ambenay au niveau du hameau Launel où un feu de culture et de chaume s’est déclaré et propagé à un sous-bois. Six hectares ont été détruits par les flammes.



Les moyens déployés ont cependant permis de sauvegarder deux habitations menacées.