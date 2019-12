Dragon76 et les sapeurs-pompiers mobilisés ce matin pour un corps à la dérive à Yport, en Seine-Maritime

Des recherches sont actuellement en cours à proximité de la plage d’Yport (Seine-Maritime). Ce matin, vers 10h20, les sapeurs-pompiers ont été prévenus par un témoin ayant aperçu ce qui semblerait être un corps à la dérive non loin de la plage.



L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 et une équipe de sauveurs aquatiques ont été engagés et font des recherches. A 11h30, aucun corps n’avait été retrouvé, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Plus d’infos à venir