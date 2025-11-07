Dieppe : contrôlée en sens interdit...et en état d'ivresse au volant de sa voiture

Ce vendredi matin, peu avant 5 heures, une patrouille de police en surveillance boulevard du Maréchal-Joffre à Dieppe, a repéré un véhicule sortant du parking de l'hôtel de ville. La conductrice bifurque vers la rue de Blainville sans mettre de clignotant, puis s'engage dans la rue Jean-Véron en sens interdit.
Alcoolémie positive
Les policiers déclenchent les avertisseurs lumineux et procèdent à l’interception du véhicule au niveau du 3 rue Blainville. La conductrice, âgée de 29 ans, déclare spontanément avoir consommé de la bière dans un bar peu de temps avant de prendre le volant.
Soumise à un dépistage d’alcoolémie, elle présente un taux de 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré, au-dessus du seuil délictuel. Elle est interpellée, placée en garde à vue et son permis fait l’objet d’une rétention immédiate. Un dépistage de stupéfiants a également été pratiqué, en attente d’analyse.
Soumise à un dépistage d’alcoolémie, elle présente un taux de 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré, au-dessus du seuil délictuel. Elle est interpellée, placée en garde à vue et son permis fait l’objet d’une rétention immédiate. Un dépistage de stupéfiants a également été pratiqué, en attente d’analyse.
________________
🟧 Ce que dit la loi
🟧 Ce que dit la loi
- 0,57 mg/l d’air expiré équivaut à environ 1,14 g/l de sang, soit bien au-delà du seuil légal autorisé (0,25 mg/l).
- Le taux d'alcoolémie légal pour les jeunes conducteurs en permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang soit 0,1 mg par litre d'air expiré.
- Conduire en état d’ivresse constitue un délit, passible de 3 ans de prison, 9 000 € d’amende (depuis le 9 juillet 2025), retrait de 6 points, et suspension immédiate du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois.
- La circulation en sens interdit est sanctionnée par une contravention de 4e classe.
Source : LégiPermis________________
Les autres infos du jour
-
L’humoriste Dieudonné interdit de spectacle en Seine-Maritime et dans l’Eure ce vendredi
-
Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi
-
Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants
-
Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure