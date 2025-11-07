Dieppe : contrôlée en sens interdit...et en état d'ivresse au volant de sa voiture

Une automobiliste de 29 ans a été arrêtée par la police, très tôt ce vendredi matin, alors qu’elle circulait à contresens dans une rue de Dieppe. En état d’ivresse, elle présentait un taux d’alcool supérieur au seuil toléré.