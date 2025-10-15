Deux véhicules en feu devant des maisons au Grand-Quevilly : un homme intoxiqué

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie qui a détruit deux véhicules - illustration
Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 4h30, pour aller rue Sadi-Carnot à Grand-Quevilly. À leur arrivée, lils ont constaté que deux voitures étaient en flammes devant la façade de deux maisons en bande. Un important dispositif a été engagé pour limiter rapidement la propagation du feu qui a endommagé une façade.
Un homme légèrement intoxiqué
Le Sdis76 a mobilisé quatre engins et quatorze sapeurs-pompiers. Une lance à incendie a été déployée pour circosncrire l'incendie. Un homme de 35 ans, légèrement incommodé par les fumées, a été pris en charge et transporté en urgence relative au centre hospitalier Saint-Julien, au Petit-Quevilly.
Des relevés de mesures ont été effectués sur les lieux. La police et un élu d'astreinte de la mairie sont venus sur le lieu de l’intervention. Les circonstances de l’incendie restent à déterminer.
Feux de véhicules : un danger sous-estimé
- Les incendies de voitures à proximité d’habitations peuvent dégager des fumées toxiques et provoquer des dégâts structurels en cas de propagation. En zone urbaine dense, la vigilance est de mise, notamment en cas de stationnement proche des façades.