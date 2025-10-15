Deux véhicules en feu devant des maisons au Grand-Quevilly : un homme intoxiqué

Le Sdis76 a mobilisé quatre engins et quatorze sapeurs-pompiers. Une lance à incendie a été déployée pour circosncrire l'incendie. Un homme de 35 ans, légèrement incommodé par les fumées, a été pris en charge et transporté en urgence relative au centre hospitalier Saint-Julien, au Petit-Quevilly.



Des relevés de mesures ont été effectués sur les lieux. La police et un élu d'astreinte de la mairie sont venus sur le lieu de l’intervention. Les circonstances de l’incendie restent à déterminer.