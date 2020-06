Crise sanitaire : 800 agents territoriaux vont toucher une prime exceptionnelle à Évreux

Lors d’une réunion entièrement consacrée au traitement de la crise sanitaire liée au Covid 19, lundi 8 juin, le conseil municipal d’Évreux (Eure) a voté une délibération autorisant le versement d’une prime aux agents territoriaux qui ont été « en première ligne pendant la durée du confinement ».



Le principe de cette prime est comprise entre 125 € et 1.000 € en fonction des missions assumées par les agents concernés et la durée de celles-ci. Ces primes sont exonérés d’impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.



800 agents territoriaux sont concernés pour un montant total d’environ 300.000 €.