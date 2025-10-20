Connectez-vous S'inscrire





Collision entre une voiture et une camionnette sur l’A29 à hauteur du péage d’Aumale, en Seine-Maritime


Les sapeurs-pompiers ont pris en charge un homme blessé légèrement dans l'accident, qui s'est produit à la mi-journée au niveau de la barrière de péage d'Aumale, sur l'autoroute A29.



Lundi 20 Octobre 2025 - 13:39


Collision entre une voiture et une camionnette sur l’A29 à hauteur du péage d’Aumale, en Seine-Maritime
Un homme de 58 ans a été légèrement blessé ce lundi midi dans une collision survenue sur l’autoroute A29, à hauteur du péage d’Aumale, dans le sens Amiens – Le Havre.

L’accident s’est produit vers 12h30 sur la commune de Haudricourt (Seine-Maritime). Une voiture et une camionnette sont entrées en collision dans des circonstances encore indéterminées..

Un blessé léger

Les secours ont pris en charge le conducteur du véhicule léger, un homme de 58 ans, légèrement blessé. Un premier bilan médical est en cours. L’intervention mobilise également les équipes de la SANEF, gestionnaire de l’autoroute, qui assurent le balisage et la sécurisation de la zone.

La circulation a pu être maintenue sur au moins une voie, mais des ralentissements sont à prévoir dans le secteur




Mots clés : accident, Aumale, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




