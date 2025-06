Circulation coupée sur l’A154 à Pinterville (Eure) après un accident impliquant un poids lourd

Un grave accident survenu ce mardi après-midi sur l’autoroute A154 à hauteur de Pinterville (Eure) a conduit à la coupure totale de la circulation dans les deux sens.



Selon Bison Futé, l’accident implique un camion poids lourd et deux véhicules légers. Les circonstances exactes du choc ne sont pas encore connues, mais l’impact a nécessité la mise en place d’un périmètre de sécurité.



Les équipes de secours, ainsi que les services de gestion de l’autoroute, sont actuellement sur place pour sécuriser la zone, procéder au balisage, au nettoyage de la chaussée et à la protection du site.



Déviations en place



La SAPN, gestionnaire du réseau, a mis en place plusieurs itinéraires de déviation pour permettre aux automobilistes de contourner la zone impactée :

• Depuis Évreux vers Rouen : les usagers sont invités à quitter l’A154 à hauteur de l’échangeur de Becdal, puis à emprunter le réseau secondaire pour retrouver leur itinéraire initial vers Rouen.

• Depuis Rouen vers Évreux : les véhicules sont déviés à hauteur de l’échangeur n°2 La Villette, puis dirigés vers la RD6155, la RD6015, et rejoignent ensuite l’A13 à l’échangeur n°18 d’Heudebouville, direction Évreux.



Deux kilomètres de bouchon



Dans le sens Évreux vers Rouen, un bouchon d’environ 2 kilomètres s’est déjà formé en amont de la coupure.



Durée de la coupure inconnue



À ce stade, la durée des restrictions de circulation reste indéterminée. Les autorités appellent les automobilistes à la prudence, à éviter le secteur si possible et à suivre scrupuleusement les itinéraires de déviation.