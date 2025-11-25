Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

A lire aussi

La reconnaissance menée sur place par les agents de la SNCF a confirmé, aux alentours de 9 heures, une panne liée à un arbre tombé sur la caténaire. En attendant l’intervention des équipes spécialisées, plusieurs trains ont dû s’arrêter dans des gares intermédiaires, et une partie des dessertes a été annulée. D’autres circulations ont été réorientées par un itinéraire alternatif, allongeant considérablement les temps de parcours.L’incident a été déclaré terminé peu après 11 h. Le trafic a repris progressivement, avec un retour à la normale attendu en milieu de journée. Les premières circulations régulières ont pu repartir de Rouen et de Paris peu après la levée des restrictions.