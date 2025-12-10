Connectez-vous S'inscrire

Fuite de gaz à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : trois maisons impactées le temps des réparations


Une fuite de gaz a mobilisé seize sapeurs-pompiers ce mercredi matin à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Trois habitations restent privées d’alimentation le temps de la remise en état de l'installation, mais aucune victime n’est signalée.



Mercredi 10 Décembre 2025 - 12:05


Les techniciens de GrDF travaillent d'arrache-pied pour rétablir la fourniture de gaz aux trois maisons qui en siont privées depuis ce matin - Illustration
Une intervention technique mobilise ce mercredi depuis le milieu de matinée les sapeurs-pompiers et GRDF rue Eugène-Chevreul à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Une fuite détectée peu après 10 heures a conduit à la mise en place d’une procédure gaz renforcée, mais aucune victime n’est à déplorer.

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été déployés, épaulés par les équipes techniques de GRDF. Une reconnaissance des abords, la mise en place d’une protection hydraulique et des mesures de confinement dans le secteur immédiat ont permis de sécuriser le périmètre.

Trois foyers privés de gaz

À 11h15, la fuite était maîtrisée par GRDF, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Trois habitations restent toutefois impactées en raison de l’interruption de l'alimentation, le temps des réparations programmées dans la journée.

La levée de la procédure est attendue avec la fin des travaux techniques. Les pompiers devraient être désengagés une fois les derniers contrôles effectués.





Mots clés : enquête, faits divers, fuite de gaz, pompiers, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime





10/12/2025

