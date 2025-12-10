Fuite de gaz à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : trois maisons impactées le temps des réparations

Une intervention technique mobilise ce mercredi depuis le milieu de matinée les sapeurs-pompiers et GRDF rue Eugène-Chevreul à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Une fuite détectée peu après 10 heures a conduit à la mise en place d’une procédure gaz renforcée, mais aucune victime n’est à déplorer.



Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été déployés, épaulés par les équipes techniques de GRDF. Une reconnaissance des abords, la mise en place d’une protection hydraulique et des mesures de confinement dans le secteur immédiat ont permis de sécuriser le périmètre.