Affaire du cerf de Luc Besson : l’association Stéphane Lamart fustige « des réquisitions trop faibles face à la cruauté des faits »

Admise comme partie civile, l’association Stéphane Lamart déplore la faiblesse des sanctions requises contre les deux chasseurs poursuivis pour l’abattage du cerf réfugié chez Luc Besson. Le tribunal d'Argentan (Orne) rendra son jugement le 20 janvier 2026.