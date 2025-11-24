Connectez-vous S'inscrire

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne


Un véhicule en a percuté un autre arrêté devant la barrière fermée d'un passage à niveau. Dans le choc, le véhicule a été projeté sur un train de maintenance, qui passait au même moment.



Lundi 24 Novembre 2025 - 12:01


L'incident s'est produit à un passage à niveau indique la SNCF sans autre précision - Illustration
L'incident s'est produit à un passage à niveau indique la SNCF sans autre précision - Illustration
Un accident de la circulation est survenu ce lundi dans la matinée sur un passage à niveau entre Flers et Briouze (Orne) et provoque d’importants ralentissements sur la ligne Paris–Granville. Pompiers et forces de l’ordre sont engagés sur place afin de sécuriser le secteur.

Selon nos informations, confirmées par le service communication de la SNCF, un véhicule arrêté devant la barrière fermée du passage à niveau n°18 a été percuté par l'arière par un autre véhicule qui l'a alors projeté sur les voies au moment précis où arrivait un train de maintenance. Le choc a été inévitable. Par chance, personne n'a été blessé. Seul les deux conducteurs à bord du train ont été choqués et pris en charge par les secours. 

Les premières conséquences de cet accident se font déjà sentir sur le trafic.

Plusieurs trains supprimés ou limités

La SNCF annonce la suppression du train 3424 entre Granville et Argentan, remplacé par des cars de substitution sur ce tronçon.
Le 3411 aura pour terminus Argentan et sera réutilisé pour assurer le 3424 en direction de Paris-Montparnasse. Là encore, des cars prennent le relais entre Argentan et Granville pour les voyageurs du 3411.

La reprise normale des circulations est actuellement estimée à 16h.

Le dernier accident recensé à ce passage à niveau remonte à plus de dix ans, précise-t-on à la SNCF.
 




Mots clés : Briouze, faits divers, Flers, incident, passage à niveau, SNCF




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

24/11/2025

Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

24/11/2025

Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre

24/11/2025

Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

24/11/2025

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025

Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

23/11/2025

Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

23/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

22/11/2025

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

22/11/2025

Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

22/11/2025

Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

22/11/2025

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025

Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

21/11/2025

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen