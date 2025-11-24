Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

Un accident de la circulation est survenu ce lundi dans la matinée sur un passage à niveau entre Flers et Briouze (Orne) et provoque d’importants ralentissements sur la ligne Paris–Granville. Pompiers et forces de l’ordre sont engagés sur place afin de sécuriser le secteur.
Selon nos informations, confirmées par le service communication de la SNCF, un véhicule arrêté devant la barrière fermée du passage à niveau n°18 a été percuté par l'arière par un autre véhicule qui l'a alors projeté sur les voies au moment précis où arrivait un train de maintenance. Le choc a été inévitable. Par chance, personne n'a été blessé. Seul les deux conducteurs à bord du train ont été choqués et pris en charge par les secours.
Les premières conséquences de cet accident se font déjà sentir sur le trafic.
Plusieurs trains supprimés ou limités
La SNCF annonce la suppression du train 3424 entre Granville et Argentan, remplacé par des cars de substitution sur ce tronçon.
Le 3411 aura pour terminus Argentan et sera réutilisé pour assurer le 3424 en direction de Paris-Montparnasse. Là encore, des cars prennent le relais entre Argentan et Granville pour les voyageurs du 3411.
La reprise normale des circulations est actuellement estimée à 16h.
Le dernier accident recensé à ce passage à niveau remonte à plus de dix ans, précise-t-on à la SNCF.
