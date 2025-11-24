Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

La circulation des trains est totalement suspendue entre Pont-de-l’Arche et Oissel après le heurt d’un camion contre un pont-rail. Les équipes techniques interviennent pour sécuriser l’ouvrage. Reprise estimée à 18 heures