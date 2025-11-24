Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

Un choc entre un poids lourd et un pont-rail a été signalé dans l'après-midi de ce lundi sur la ligne Paris–Le Havre, entre Pont-de-l’Arche (Eure) et Oissel (Seine-Maritime). L’incident a conduit à une interruption du trafic des trains dans les deux sens, le temps pour les équipes SNCF de rejoindre les lieux et de vérifier la structure de l’ouvrage.
Des trains supprimés
Les contrôles de sécurité sont en cours pour s’assurer de la solidité du pont-rail et permettre un retour progressif à la normale. Selon la SNCF, la reprise des circulations reste prévue autour de 18 heures, sous réserve des conclusions techniques.
Dès lors, plusieurs trains de voyageurs ont été impactés par cet incident, dont quatre ont dû être supprimés : le 852064 avec un report sur le 852068, le 852038, le 851071 et 851103
Dès lors, plusieurs trains de voyageurs ont été impactés par cet incident, dont quatre ont dû être supprimés : le 852064 avec un report sur le 852068, le 852038, le 851071 et 851103
🚦 #FlashTraficNomadTrain 17h30— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 24, 2025
🟠 Heurt entre un camion et un pont-rail entre Pont-de-l'Arche et Oissel sur la ligne Paris-Le Havre.
ℹ️ Les équipes techniques sont sur place et vérifient actuellement l'intégrité du pont-rail.
Je suis là pour répondre à toutes vos questions.… https://t.co/J2wkZVrARw
Les autres infos du jour
-
Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime
-
Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne
-
Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime
-
Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre