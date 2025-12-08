Orne : deux chasseurs jugés à Argentan après l’achèvement d’un cerf dans la propriété de Luc Besson

Les deux chasseurs sont poursuivis pour chasse non autorisée sur terrain privé attenant à une habitation, intrusion sans consentement du propriétaire et usage d’un mode de chasse prohibé : la dague.



Représentée par Me Patrice Grillon, l’association se constitue partie civile et réclame des sanctions exemplaires. « Cette affaire illustre une dérive cynégétique dangereuse », déclare son président Stéphane Lamart, dénonçant une intrusion violente et un acte « sans respect ni pour la loi ni pour la vie ».



Aux côtés de Luc Besson, l’association réaffirme que la chasse ne peut se transformer en licence pour des actes brutaux ni déroger aux règles fixées par la loi. Elle indique qu’elle continuera à se porter partie civile pour défendre les animaux victimes de violences et obtenir justice « au nom de ceux qui ne peuvent parler ».