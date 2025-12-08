Keen’V à Barentin pour rencontrer son public autour de son nouvel album

Le chanteur rouennais sera à Cultura Barentin le samedi 13 décembre pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de « IV saisons ». Un rendez-vous attendu par ses fans.
Son nouvel album marque une étape importante dans sa carrière. Avec « IV saisons », Keen’V livre 12 titres, chacun associé à un mois de l’année, formant un voyage émotionnel à la fois intime et fidèle à son univers.
Un moment privilégié avec les fans
Fort de plus d’1,5 million d’albums vendus, l’artiste promet une rencontre conviviale pour partager ce nouveau projet ambitieux et personnel. La séance est ouverte à tous, en accès libre, sans réservation.
Pratique
• Samedi 13 décembre, de 15h à 17h
• Cultura Barentin – Le Parvis des Senteurs
3 route de Malzaize, 76360 Pissy-Pôville
• Événement gratuit et libre d’accès
