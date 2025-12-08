Connectez-vous S'inscrire

Keen’V à Barentin pour rencontrer son public autour de son nouvel album


Le chanteur rouennais Keen’V viendra dédicacer son nouvel album « IV saisons » samedi 13 décembre à Cultura Barentin, l’occasion pour ses fans normands de le rencontrer et découvrir son projet musical intime et conceptuel.



Lundi 8 Décembre 2025 - 18:56


Keen’V est attendu samedi à Cultural pour une séance de dédicaces - Photo fournie par Cultura
Le chanteur rouennais sera à Cultura Barentin le samedi 13 décembre pour une séance de dédicaces à l’occasion de  la sortie de « IV saisons ». Un rendez-vous attendu par ses fans.

Son nouvel album marque une étape importante dans sa carrière. Avec « IV saisons », Keen’V livre 12 titres, chacun associé à un mois de l’année, formant un voyage émotionnel à la fois intime et fidèle à son univers.

Un moment privilégié avec les fans

Fort de plus d’1,5 million d’albums vendus, l’artiste promet une rencontre conviviale pour partager ce nouveau projet ambitieux et personnel. La séance est ouverte à tous, en accès libre, sans réservation.

Pratique

• Samedi 13 décembre, de 15h à 17h
• Cultura Barentin – Le Parvis des Senteurs
3 route de Malzaize, 76360 Pissy-Pôville
• Événement gratuit et libre d’accès




