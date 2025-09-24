Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

Le secteur de l’avenue Winston Churchill à Louviers (Eure) a été bouclé ce mercredi en fin d’après-midi à la suite d’une alerte à la bombe. Les lieux ont été sécurisés et la levée de doute opérée par la police nationale.