A150 : la bretelle de sortie vers Maromme fermée deux jours pour travaux de sécurité

Interdiction de circulation aux poids lourds, avec déviation par l’échangeur de la Vaupalière

Neutralisation d’une voie de droite sur toute la longueur de la bretelle

Comblement et étanchéité provisoire de la fissure

Surveillance renforcée de la chaussée et du remblai, avec défrichage du talus pour faciliter les inspections

Travaux préliminaires et fermeture complète

La fissure, repérée en rive droite de la bretelle, se situe sur un secteur historiquement instable. Des mouvements de terrain y avaient déjà été observés en 1982 et 1992, précisément au niveau du remblai portant la bretelle.Face à ce risque, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a immédiatement engagé plusieurs mesures conservatoires :Les mercredi 29 et jeudi 30 octobre, une purge de chaussée sera réalisée pour évaluer l’état du support sous la fissure. Cette opération consistera à raboter le revêtement sur zone pour inspecter la structure et, si nécessaire, reconstituer une chaussée provisoire.Elle nécessite la fermeture complète de la bretelle, dans le sens Rouen vers Barentin, avec mise en place d’une déviation via la Vaupalière.Parallèlement, une étude géotechnique complète du secteur sera menée tout au long du mois de novembre pour affiner le diagnostic.