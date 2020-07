955 km de bouchons à 12 h : un pic exceptionnel, selon Bison futé

Ce samedi 11 juillet, qui coïncide avec les départs en vacances et le week-end du 14 juillet (4 jours), est classé rouge au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.



Le pic des bouchons a été atteint à 12h avec 955 km cumulés au niveau national.



« La situation est exceptionnelle, le niveau de bouchons est largement supérieur à celui de samedi 13 juillet 2019 », constate Bison futé.



Les principales difficultés de circulation se situent en région parisienne (A10, A13, N10, N118), dans le grand Ouest (A10, A13, N12, N165, A11) et sur les autoroutes du Sud de la France (autoroutes A7, A75, A43, et A8).