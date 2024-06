Vols à la carte routière dans l’agglomération de Rouen : déjà six victimes, la police met en garde

Les services de police de Seine-Maritime mettent en garde face à la recrudescence des vols à la carte routière. Entre le 24 et 28 mai, six plaintes ont été enregistrées pour des faits commis notamment à Rouen, Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen.



Les victimes de ces vols par ruse, plus particulièrement les personnes âgées, ont pu fournir aux enquêteurs des renseignements sur la description de deux femmes dont une est enceinte et le mode opératoire employé.