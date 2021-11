Vol par fausse qualité : un homme de 85 ans délesté de plusieurs centaines d’euros à Lillebonne

Ce type de vol est malheureusement courant, mais il connaît une recrudescence en fin d’année avec la vente des calendriers.



Les victimes sont le plus souvent les personnes vulnérables qui, parfois par excès de confiance, ouvrent leur porte à des inconnus mal intentionnés. La police appelle donc une fois de plus à la vigilance et à prendre un minimum de précautions, comme ne pas les laisser pénétrer une personne dans votre domicile quelque soit le motif invoqué.



En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter les services de police ou de gendarmerie en composant le 17 ou le 112 sur son téléphone.