Connectez-vous S'inscrire

Vol de fûts de bière dans un bar au Havre : un suspect arrêté, son complice en fuite


La nuit dernière, deux hommes ont dérobé plusieurs fûts de bière dans un bar du secteur de la rue Haudry, au Havre. L’un d’eux, âgé de 53 ans, a été interpellé au petit matin. Le second est toujours recherché



Mercredi 13 Août 2025 - 11:40



Qautre fûts de bière ont été retrouvés dans le coffre de la voiture du quainquagénaire - amiera06/Pixabay
Qautre fûts de bière ont été retrouvés dans le coffre de la voiture du quainquagénaire - amiera06/Pixabay
Il est environ 3h40, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque les services de police du Havre (Seine-Maritime) sont prévenus qu’un vol vient de se produire dans un bar du côté de la rue Haudry. Selon l’appel au 17, deux individus ont pénétré dans l’établissement et sont repartis avec plusieurs fûts de bière. Le témoin a le réflexe de relever la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel les voleurs ont chargé leur butin.

Interpellé au saut du lit

Sur place, les policiers ne constatent aucune dégradation de la devanture. Les voleurs seraient passés par le côté du bâtiment, précise le témoin. Le visionnage des caméras de surveillance de la ville confirme la présence, près du bar, d’un véhicule correspondant à la plaque relevée.

Identifiant rapidement le propriétaire, les policiers placent son domicile sous surveillance jusqu’à 6 heures, heure légale pour intervenir. L’homme, âgé de 53 ans, est arrêté sans incident après avoir tardé à ouvrir sa porte, relate une source policière. Dans sa voiture, stationnée à proximité, quatre fûts de bière dissimulés sous une bâche ainsi qu’une paire de gants sont retrouvés.

Un complice toujours recherché

Face aux policiers, le suspect reconnaît spontanément être l’auteur du vol. Le complice qui l’accompagnait n’a pas encore été identifié. L’enquête se poursuit.





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Vol de fûts de bière dans un bar au Havre : un suspect arrêté, son complice en fuite

13/08/2025

RN28 : circulation rétablie partiellement entre Rouen et Isneauville après un accident

13/08/2025

Yvelines : trois adolescents interpellés en flagrant délit pour tentative de vol par effraction à Porcheville

13/08/2025

Carambolage sur l’A150 à La Vaupalière, près de Rouen : une femme blessée légèrement

12/08/2025

Accident impliquant un poids lourd sur la N28 : circulation coupée à Bois-Guillaume, près de Rouen

12/08/2025

Seine-Maritime : un incendie dans une boulangerie à Montivilliers mobilise 26 sapeurs-pompiers

12/08/2025

Dieppe : cinq mineurs interpellés pour dégradations sur des voitures en stationnement

12/08/2025

Rouen : une jeune femme vient restituer un téléphone volé et se fait dérober ses cartes bancaires

12/08/2025

Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer

12/08/2025

Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

12/08/2025

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

12/08/2025

Normandie. L'association Bouchons 276 vise le million d’euros pour aider les personnes handicapées

12/08/2025

Sécheresse. Le débit de l'Epte à Gournay-en-Bray, sous le seuil d'alerte : la préfecture prend un arrêté

11/08/2025

Seine-Maritime : trois cambrioleurs arrêtés en flagrant délit dans une propriété à Cléon

11/08/2025

Rouen : très alcoolisé, il menace les passagers d'un bus avec un bâton muni d’une lame pointue

11/08/2025

Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

11/08/2025

Seine-Maritime : deux blessés graves dans un accident frontal sur la D982 ce soir à Tancarville

10/08/2025

Baie du Tréport : quatre plaisanciers et un chien secourus après l’échouement et le naufrage de leur voilier

10/08/2025

Trois opérations de sauvetage en mer au large de Dieppe : deux plongeurs conduits à l'hôpital

10/08/2025

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Agenda
Les infos les + lues

Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

09/08/2025 -

Chevaux mutilés en Seine-Maritime : un homme d'une vingtaine d'années écroué après trois mois d’enquête

07/08/2025 -

Il part en vacances avec 2 g d'alcool dans le sang, roule à contresens et percute une voiture près de Rouen

08/08/2025 -

A Gonfreville-l'Orcher, un voleur à l'étalage perd son téléphone, il revient pour le récupérer et dérobe celui du vigile du magasin

06/08/2025 -

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025 -

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

12/08/2025 -

Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

11/08/2025 -

Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue

08/08/2025 -

Petit-Quevilly : au volant d’une voiture volée et sans permis, il coupe la route à un véhicule de la BAC...

07/08/2025 -

Refus d'obtempérer au Havre : un pilote de motocross intercepté dans un jardin après une course-poursuite

08/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen