Vol de fûts de bière dans un bar au Havre : un suspect arrêté, son complice en fuite

La nuit dernière, deux hommes ont dérobé plusieurs fûts de bière dans un bar du secteur de la rue Haudry, au Havre. L’un d’eux, âgé de 53 ans, a été interpellé au petit matin. Le second est toujours recherché



Il est environ 3h40, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque les services de police du Havre (Seine-Maritime) sont prévenus qu’un vol vient de se produire dans un bar du côté de la rue Haudry. Selon l’appel au 17, deux individus ont pénétré dans l’établissement et sont repartis avec plusieurs fûts de bière. Le témoin a le réflexe de relever la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel les voleurs ont chargé leur butin.

Interpellé au saut du lit Sur place, les policiers ne constatent aucune dégradation de la devanture. Les voleurs seraient passés par le côté du bâtiment, précise le témoin. Le visionnage des caméras de surveillance de la ville confirme la présence, près du bar, d’un véhicule correspondant à la plaque relevée.



Identifiant rapidement le propriétaire, les policiers placent son domicile sous surveillance jusqu’à 6 heures, heure légale pour intervenir. L’homme, âgé de 53 ans, est arrêté sans incident après avoir tardé à ouvrir sa porte, relate une source policière. Dans sa voiture, stationnée à proximité, quatre fûts de bière dissimulés sous une bâche ainsi qu’une paire de gants sont retrouvés.

Un complice toujours recherché Face aux policiers, le suspect reconnaît spontanément être l’auteur du vol. Le complice qui l’accompagnait n’a pas encore été identifié. L’enquête se poursuit.





