Vol avec violence à Rouen : le pilote d'une moto et son ami tabassés par leurs agresseurs

Soudain, deux individus sont arrivés et ont frappé l’ami du motard. Puis, ils s’en sont pris au pilote, âgé de 22 ans, qu’ils ont violemment frappé au visage. Les deux individus se sont acharnés sur lui, lui portant des coups de pied et de poing alors qu’il était au sol. Son ami, âgé de 21 ans, a tenté de s’interposer, mais il a été aspergé de gaz lacrymogène à plusieurs reprises.



Les deux malfaiteurs sont parvenus à s’emparer de la motocross et à s’enfuir avec.