Violent incendie à Lillebonne : quatre personnes, dont une femme enceinte, transportées à l’hôpital

Une lance à incendie a été déployée en protection de la maison et une autre pour éteindre le feu de la dépendance. Peu avant 23 heures, le Sdis a annoncé que le sinistre était maîtrisé et circonscrit.



Les sept occupants de l’habitation ont été examinés sur place par le médecin du SMUR. Trois d’entre eux ayant inhalé des fumées - une femme de 18 ans, un homme de 38 ans et un adolescent de 15 ans - ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Lillebonne.