Violences familiales à Évreux : ivre, il bouscule sa conjointe et gifle ses belles filles

Un sexagénaire a été placé en garde à vue à l’hôtel de police d’Évreux pour violences aggravées. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure, les policiers sont intervenus à son domicile, rue Verderie, pour constater des violences familiales.



Selon les déclarations de sa conjointe, âgée de 46 ans, le mis en cause aurait bousculé cette dernière et giflé ses deux belles filles âgées de 18 et 19 ans. L’homme qui présentait un taux d’alcoolémie de 1,50 g dans le sang a reconnu les faits. Il a été interpellé.