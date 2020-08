Violences conjugales réciproques à Évreux : le parquet classe l’affaire

L’homme a ainsi présenté aux policiers un certificat médical faisant état de huit jours d’incapacité temporaire totale de travail. La femme, elle, a remis un certificat avec dix jours d’ITT.



Tous les deux ont finalement été interpellés et placés en garde à vue le temps de démêler l’histoire et de déterminer la part de chacun dans ces violences.



Sur instruction du magistrat du parquet, les deux mis en cause ont été renvoyés dos à dos et l’affaire a été classée sans suite.