Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

Lucie, âgée de 12 ans, a été retrouvée saine et sauve en fin d'après-midi, en compagnie de l'homme de 34 ans, un ami de son père
Lucie, l'adolescente de 12 ans, enlevée mercredi soir à Dompierre (Orne), a été retrouvée saine et sauve ce jeudi en fin de journée à 250 km de son domicile, à Montbert, au sud de Nantes en Loire-Atlantique. L’homme de 34 ans qui l’accompagnait, un ami du père de la jeune fille, a été interpellé par la gendarmerie aux alentours de 18 heures, selon le parquet d’Argentan.
🔴 Sur décision du parquet d'Argentan, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant a été retrouvée saine et sauve. Merci pour votre aide.— Ministère de la Justice (@justice_gouv) September 25, 2025
Les photos ne doivent plus être diffusées. @Interieur_Gouv @PoliceNationale @Gendarmerie
La fillette entendue par les enquêteurs
Déjà condamné par le passé pour des faits de violences sur mineur, le suspect a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de moins de 15 ans.
Toujours selon le parquet, l’adolescente « entretiendrait des relations » avec cet homme. Elle sera entendue en tant que victime et prise en charge avant d’être remise à ses parents.
L’alerte enlèvement avait été déclenchée ce jeudi vers 15 heures, environ 18 heures après la disparition inquiétante signalée dans l’Orne.
