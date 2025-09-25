Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

Déjà condamné par le passé pour des faits de violences sur mineur, le suspect a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de moins de 15 ans.



Toujours selon le parquet, l’adolescente « entretiendrait des relations » avec cet homme. Elle sera entendue en tant que victime et prise en charge avant d’être remise à ses parents.



L’alerte enlèvement avait été déclenchée ce jeudi vers 15 heures, environ 18 heures après la disparition inquiétante signalée dans l’Orne.