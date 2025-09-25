Connectez-vous S'inscrire





Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique


Le dispositif Alerte enlèvement a été levé après la découverte de la jeune fille de 12 ans, disparue mercredi soir dans l’Orne.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 19:36



Lucie, l'adolescente de 12 ans, enlevée mercredi soir à Dompierre (Orne), a été retrouvée saine et sauve ce jeudi en fin de journée à 250 km de son domicile, à Montbert, au sud de Nantes en Loire-Atlantique. L’homme de 34 ans qui l’accompagnait, un ami du père de la jeune fille, a été interpellé par la gendarmerie aux alentours de 18 heures, selon le parquet d’Argentan.

La fillette entendue par les enquêteurs

Déjà condamné par le passé pour des faits de violences sur mineur, le suspect a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de moins de 15 ans.

Toujours selon le parquet, l’adolescente « entretiendrait des relations » avec cet homme. Elle sera entendue en tant que victime et prise en charge avant d’être remise à ses parents.

L’alerte enlèvement avait été déclenchée ce jeudi vers 15 heures, environ 18 heures après la disparition inquiétante signalée dans l’Orne.




