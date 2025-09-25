Connectez-vous S'inscrire





L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne


Lucie, 12 ans, a été enlevée à Dompierre (Orne) ce mercredi 24 septembre en soirée. Elle est activement recherchée par les autorités qui diffusent le signalement d’un suspect, un homme de 34 ans.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 15:32



L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne
L’alerte enlèvement a été déclenchée dans la nuit du mercredi  24 au jeudi 25 septembre, après l’enlèvement de Lucie, une jeune fille âgée de 12 ans, à Dompierre, dans le département de l’Orne. Elle aurait été enlevée vers 22h30, aux abords du 3, rue Berrier.

Selon les informations transmises par les autorités, Lucie mesure 1,63 m, brune aux cheveux longs, mince, avec une cicatrice discrète à l’œil gauche. Elle pourrait porter une chevalière dorée à la main droite, une montre-bracelet rose, un jogging gris, un sweat beige et des chaussons.

Un suspect recherché

Le principal suspect est Charles Foury, 34 ans, également de type caucasien. Il serait vêtu d’un pantalon de treillis, de chaussures de sécurité et d’une veste rouge et noire. Il circulerait à bord d’un véhicule Citroën C5 gris foncé, immatriculé CF-109-ZL.



​À propos du dispositif « Alerte enlèvement »

Le plan Alerte Enlèvement est un dispositif d’urgence inspiré de l’Amber Alert nord-américaine. Il vise à mobiliser immédiatement la population via une diffusion massive d’un signalement, dans les premières heures suivant un enlèvement d’enfant. Les premiers instants sont souvent décisifs.




Mots clés : alerte enlèvement, enquête, faits divers, Orne




L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

25/09/2025

Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

25/09/2025

Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

25/09/2025

Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

25/09/2025

Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

25/09/2025

Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

24/09/2025

Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

24/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

24/09/2025

Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

24/09/2025

Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

24/09/2025

Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

24/09/2025

Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

22/09/2025

Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

21/09/2025

Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

21/09/2025

Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

20/09/2025

Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

20/09/2025

Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Tôtes et Biville-la-Baignarde

20/09/2025

Alerte météo : vents violents et grandes marées attendus sur la façade Manche - mer du Nord

19/09/2025

Accident de poids lourd sur l’A28 dans l’Orne : circulation coupée dans les deux sens

19/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen