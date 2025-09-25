L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

L’alerte enlèvement a été déclenchée dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, après l’enlèvement de Lucie, une jeune fille âgée de 12 ans, à Dompierre, dans le département de l’Orne. Elle aurait été enlevée vers 22h30, aux abords du 3, rue Berrier.



Selon les informations transmises par les autorités, Lucie mesure 1,63 m, brune aux cheveux longs, mince, avec une cicatrice discrète à l’œil gauche. Elle pourrait porter une chevalière dorée à la main droite, une montre-bracelet rose, un jogging gris, un sweat beige et des chaussons.