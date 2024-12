Vents violents : ce matin, restrictions de circulation sur les ponts de Normandie et de Tancarville

Le gestionnaire des infrastructures, la CCISE (chambre de commerce et d’industrie Seine-Eure), a mobilisé ses équipes sur place pour assurer une surveillance accrue et intervenir en cas de besoin, précise Bison Futé.



Des techniciens sont actuellement présents sur les sites des ponts de Normandie et de Tancarville pour garantir une gestion optimale de la situation et prévenir tout incident.