Une voiture et une pompe à carburant détruites par le feu à Brionne : deux septuagénaires hospitalisés

Le véhicule et la pompe ont été totalement détruites par le feu, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Légèrement intoxiqués par les fumées, les deux septuagénaires ont été pris en charge et transportés au centre hospitalier de Bernay pour des examens de contrôle.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers ainsi que la gendarmerie ont été mobilisées sur place.