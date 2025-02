Une voiture arrêtée au milieu de la route à Octeville-sur-Mer, près du Havre : la conductrice était ivre

C'est un ambulancier qui a alerté les services de police. Alors qu'il circulait ce mardi soir, vers 20 heures, sur la D6382 qui relie Octeville-sur-Mer et Fontaine-la-Mallet, son attention a été attirée par une voiture qui s'est arrêtée brusquement devant lui, au milieu de la route et sans raison apparente. Il s'est rendu compte que la conductrice ne semblait pas son état normal et présentait des signes d'ivresse. Il a composé le 17, déclenchant ainsi l'intervention d'une patrouille de polise.