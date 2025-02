Une maison ravagée par les flammes dans l'Eure : deux septuagénaires transportés à l'hôpital de Vernon

Par précaution, les deux occupants de la seconde maison de 130 m2 ont été évacués le temps de l’intervention. Ils n’ont pas été blessés.



Face à l’ampleur du sinistre, 43 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec plusieurs engins. Six lances ont été mises en œuvre au plus fort de l’incendie pour parvenir à maîtriser l’incendie et empêcher les flammes de se propager.



Un sapeur-pompier de 34 ans a été légèrement incommodé par les fumées, il a été transporté pour examen à l’hôpital de Vernon.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du départ de feu.