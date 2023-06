Une femme happée par un train en gare de Gargenville (Yvelines) : le trafic est à l'arrêt entre Paris et Mantes

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie, ce lundi matin. Un "accident de personne" est survenu aux alentours de 9h30, au niveau de Gargenville (Yvelines).



Les services de secours - sapeurs-pompiers et SAMU - sont sur place. La victime est une femme de 37 ans qui a été happée accidentellement par un train qui circulait à "allure modérée" en gare de Gargenville. Elle se trouvait alors sur le quai. Souffrant d'une fracture du tibia, elle a été transportée, médicalisée, au centre hospitalier François-Quesnay à Mantes-la-Jolie, indique à infoNormandie le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78).



Des retards sur le trafic ferroviaire, fortement perturbé depuis Saint-Lazare en direction de la Normandie sont à prévoir, prévient la SNCF sur son compte Nomad Train. L'heure de reprise du trafic est estimée à 11h30.



Plus d'infos à venir