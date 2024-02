Une femme de 87 ans dévalisée à Hautot-sur-Mer : les faux policiers frappent encore en Seine-Maritime

Plusieurs cas semblables de vol par ruse mettant en scène des faux policiers ont déjà été signalés dans le département, ces dernières semaines. Dans le secteur de Dieppe, mais également dans la métropole de Rouen . À chaque fois avec le même mode opératoire.Le 25 janvier 2024, deux individus se faisant passer pour des policiers pénétraient par la fenêtre au domicile d'un homme de 94 ans à Amfreville-la-Mi-Voie. Après avoir gagné la confiance du nonagénaire, ils parvenaient à s'enfuir avec plus de 100€ en liquide et des bijoux fantaisie. Ils avaient alors prétendu être des agents de la Brigade anticriminalitéMoins de quinze jours plus tard, un autre habitant de la commune, âgé de 87 ans, était victime à son tour du vol de statuettes en ivoire, lui aussi par de faux policiers.Dans ces deux affaires, les auteurs n'ont pas été interpellés à ce jour.