Une personne âgée victime de faux policiers, la deuxième en quinze jours, près de Rouen

Ce scénario rappelle étrangement celui intervenu il y a quinze jours. Le 25 janvier dernier, deux individus se faisant passer pour des policiers avaient pénétré par la fenêtre (!) au domicile d'un homme de 94 ans à Amfreville-la-Mi-Voie. Après avoir gagné la confiance du nonagénaire, ils avaient réussi à dérober un peu plus de 100€ en liquide et des bijoux fantaisie. Ils avaient alors prétendu être de la Brigade anticriminalité et, curieusement, être à la poursuite de cambrioleurs...