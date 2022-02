Une étudiante retrouvée sans vie dans sa chambre sur le campus de l'INSA, près de Rouen

Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale de Seine-Maritime après la découverte du corps sans vie d'une étudiante sur le campus de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime.



La jeune femme, âgée de 18 ans et de nationalité chinoise, n'avait pas donné signe de vie depuis lundi. Inquiet de son absence en cours, un de ses professeurs de l'institut national de sciences appliquées (INSA) a alerté le concierge de l'établissement qui s'est alors rendu au domicile de l'étudiante hébergée sur le campus. N'obtenant pas de réponse, il est passé par une fenêtre et a découvert le corps de la jeune femme dont le décès a été déclaré sur place par le médecin du SAMU.



Le directeur de l'INSA a, dans un communiqué, exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la victime.



En l'état des éléments à la disposition des enquêteurs, la thèse du suicide par pendaison ne semble faire aucun doute. La jeune étudiante avait manifesté des signes de dépression, selon nos informations.