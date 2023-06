Une équipe de roulottiers et voleurs de bijoux jugée au Havre : prison avec sursis pour d'eux d'entre eux

Placés en garde à vue, les suspects, dont quatre sont sans domicile fiex et un de Vitry-sur-Seine, près de Paris, ont été déférés le 1er juiin au parquet du Havre pour être jugés le lendemain en comparution immédiate pour vols en réunion. Les principaux mis en cause ont été condamnés à six mois chacun de prison avec sursis. Les trois autres, âgés de 16, 17 et 19 ans, ont été relaxés.