Alors qu’ils s’apprêtent à intervenir, les forces de l’ordre aperçoivent trois individus encagoulés et gantés qui prennent la fuite en courant. Les policiers lancés à leur poursuite en rattrapent deux qui sont maîtrisés au sol et menottés. Le troisième est interpellé dans la foulée, plus difficilement car l’individu se débat et donne des coups de pied à un policier. Ce dernier, souffrant d’une plaie ouverte à une jambe sera conduit plus tard à l’hôpital pour des points de suture.



Lors des vérifications, en présence du responsable de l’entrepôt, les policiers vont être amenés à découvrir un quatrième homme : planqué dans le faux-plafond, le suspect a refusé de descendre et a réussi à prendre la fuite en sautant par-dessus le grillage d’enceinte. Il a été interpellé quelques instants plus tard alors qu’il était dissimulé sous une voiture dans l’enceinte d’une entreprise voisine.