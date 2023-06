Une enseigne tombe au sol : un magasin évacué à Montivilliers, près du Havre

La Halle aux chaussures implantée sur la zone commerciale La Lézarde à Montivilliers près du Havre (Seine-Maritime) a été l’objet de toutes les attentions ce mardi en début d’après-midi. L’enseigne du magasin de 15 m sur 2 m est tombée au sol et une autre menaçait de tomber quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place.



Les clients et six salariés du magasin ont été évacués par précaution et un périmètre de sécurité a été mis en place au moyen de barrières métalliques pour sécuriser l’enseigne qui menace de tomber.





Le magasin a repris son activité en déplaçant les issues d’entrée et de sortie. Une entreprise privée a été contactée pour déposer l'enseigne et la mettre en sécurité, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Aucune mesure de chômage technique n’est envisagée.