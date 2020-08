Une centaine de caravanes des gens du voyage à Val-de-Reuil pour quinze jours

Une centaine de véhicules et caravanes de la communauté des gens du voyagé s’est durant le week-end sur un terrain du parc sud, route de Seine à Val-de-Reuil (Eure).



Les gens du voyage ont indiqué à la police leur intention de rester à cet endroit, non équipé d’électricité et d’alimentation en eau, pendant une quinzaine de jours.



Ce n’est pas la première fois que des caravanes de la mission évangélique font une halte sur le parc sud. Chaque année à pareille époque c’est la même rengaine, ce qui a pour effet de susciter la colère de certains riverains qui réclament l’installation d’une aire de grand passage aménagée au niveau de la communauté d’agglomération.