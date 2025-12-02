Collision entre deux bus à Bonsecours, près de Rouen : une victime prise en charge

Un accident impliquant deux bus s’est produit mardi après-midi, route de Paris, à Bonsecours, en Seine-Maritime. Le choc, survenu par l’arrière, a nécessité l’intervention rapide des secours. Trois personnes ont été impliquées, dont deux avaient quitté les lieux avant l’arrivée des équipes de secours.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté que l’un des deux bus était vide de tout occupant. Une victime était toujours présente et faisait l’objet d’un bilan médical. Treize sapeurs-pompiers, mobilisant quatre engins, ont été engagés sur l’intervention, aux côtés des forces de police.



Plus d'informations à venir