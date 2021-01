Un tripot clandestin démantelé en Seine-Maritime : trente personnes interpellées au Havre

Coup de filet dans le milieu des jeux clandestins. Les policiers du Havre, en Seine-Maritime, ont interpellé trente personnes dans la soirée d’hier, dimanche 24 janvier, dans un local du cours de la République servant de salle de poker.



Les forces de l’ordre sont intervenues vers 22 heures, en plein couvre-feu et alors que les mesures sanitaires interdisent tout rassemblement, à fortiori dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler un tripot.



La sûreté urbaine a été chargée d’auditionner les interpellés et d’identifier le ou les organisateurs de cette soirée clandestine.



Plus d’infos à venir