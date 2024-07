Un sexagénaire souffrant de douleurs thoraciques, après une chute, transporté au CHU de Rouen

Les sapeurs-pompiers et le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) sont intervenus, ce dimanche juste avant midi, à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Il s’agissait de porter assistance à un homme de 69 ans ayant fait un malaise et une chute au niveau de la rue Sainte-Venise.



Le sexagénaire, se plaignant de douleurs thoraciques, a été pris en charge par les secours, dont une équipe spécialisée en milieu périlleux. Il a été transporté, médicalisé, au centre hospitalier universitaire de Rouen.