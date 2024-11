Un riverain permet à la police d’arrêter deux cambrioleurs en pleine action près de Rouen

Plus loin, les forces de l’ordre aperçoivent des faisceaux lumineux se « promenant » dans une autre maison dont la porte a été forcée. Deux individus, équipés de lampes torches, en sortent précipitamment et prennent la fuite. Ils sont rapidement interpellés pour vol par effraction : l’un est âgé de 26 ans de nationalité algérienne, l’autre est un ressortissant marocain de 15 ans. Tous deux sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le sol français, ont été placés en garde à vue.