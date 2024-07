Un poids-lourd percute le pilier d'un pont sur l'A13 à hauteur de Grand-Couronne/Oissel

Ce lundi 22 juillet, vers 17 h 30, un poids lourd bâché et circulant à vide a heurté un pilier d'un pont sur l'autoroute A13 à hauteur de Grand-Couronne - Oissel (Seine-Maritime).



Le conducteur, un homme de 68 ans, est sorti de lui-même, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Blessé légèrement, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté en urgence relative au centre hospitalier des Feugrais, près d'Elbeuf.