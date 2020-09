Un obus de 250 kg découvert à Mantes-la-Jolie : les trains à l’arrêt entre Paris et la Normandie

Pour la seconde fois en mois d’une quinzaine de jours, un engin explosif datant de la Première Guerre mondiale a été découverte ce jeudi matin à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Il s’agissait d’un obus de 250 kg qui a été déterré par des ouvriers lors de travaux de terrassement sur un chantier de remisage situé dans le périmètre de la gare SNCF, impasse Sainte-Claire Déville.



Dans l’attente de l’intervention en fin de matinée du service de déminage de la sécurité civile de Versailles, un périmètre de sécurité a été mis en place et le trafic des trains a été longuement interrompu sur la ligne Paris-Caen. Des bus de substitution ont été mis en place afin d’acheminer les voyageurs à leur destination.



L’obus a été neutralisé par les démineurs ce qui a permis la reprise du trafic ferroviaire et un retour à la normale, vers midi et demi.