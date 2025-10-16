Connectez-vous S'inscrire





Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime


Un accident de la circulation entre une voiture et une moto a coûté la vie à un homme de 51 ans ce jeudi midi, à Notre-Dame-de-Bondeville. Malgré l’intervention rapide des secours, le motard n’a pas pu être réanimé.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 16:59


Les soins prodigués sur place par les secours n'ont pas permis de réanimer la victime - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été avisés peu avant 12h30 qu'un grave accident de la circulation  impliquant une voiture et un deux-roues, venait de se produire rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvrent un motard au sol, en arrêt cardio-respiratoire. 

La tentative de réanimation échoue

Une réanimation cardio-pulmonaire a été engagée sur place. Mais malgré tous les efforts conjoints des secouristes et de l'équipe du SMUR, la victime, un homme âgé de 51 ans, a été déclarée décédée.

La conductrice du véhicule léger, visiblement sous le choc, a été prise en charge par les secours. 

L'intervention a mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier, ainsi que la police nationale en charge des constatations et d'établir les circonstances de la collision. 





