Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

Une réanimation cardio-pulmonaire a été engagée sur place. Mais malgré tous les efforts conjoints des secouristes et de l'équipe du SMUR, la victime, un homme âgé de 51 ans, a été déclarée décédée.



La conductrice du véhicule léger, visiblement sous le choc, a été prise en charge par les secours.



L'intervention a mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier, ainsi que la police nationale en charge des constatations et d'établir les circonstances de la collision.