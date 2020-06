Un gel pour les mains rappelé en raison de son inefficacité antibactérienne et antiviral

Le gel pour les mains hygiénisant sans eau hydrolalcohico de la marque On Dermo fait l’objet d’un « avis de rappel » de la part de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.



Ce gel présente une teneur combinée en éthanol et isopropanol insuffisante et « n'a pas d'efficacité antibactérienne et antivirale ».



Nom du produit : Gel pour les mains hygiénisant sans eau hydrolalcohico



Marque : ON DERMO



Référence : Flacon de 500 ml



Lot : 0162020294



Il est demandé aux utilisateurs de ce produit de cesser toute utilisation et de le rapporter au lieu d'achat.