Un feu d'atelier mobilise 42 sapeurs-pompiers à Darnétal, près de Rouen

Une équipe spécialisée en risques technologiques du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dû intervenir aujourd'hui, en fin d'après-midi, sur les lieux d'un incendie à Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été déclenchés à 18h42 après avoir été alertés de flammes sortant d'un local, rue de l'Avalasse. A leur arrivée, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un feu d'atelier comprenant un bureau administratif d'environ 100 m2 .



Sans attendre, deux lances à incendie ont été déployées ce qui a permis d'éteindre rapidement le feu et surtout d'empêcher sa propagation.



Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus avec neuf engins . Aucune victime n'est à déplorer, précise-t-on au centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).