Un camion transportant des produits inflammables se couche sur l’A29 en direction du Havre

Une fuite a été détectée sur un réservoir et du gasoil s’est répandu sur la chaussée.



« Le chargement qui est composé notamment de fûts de produits inflammables est renversé mais semble intègre », assure le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



Dix-sept sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en risques chimiques ont été dépêchés sur le lieu de l’accident avec six engins.



L’autoroute a été fermée en direction du Havre à partir de Saint-Aubin-Routot.



Vers minuit, l’intervention était toujours en cours.