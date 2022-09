Un camion percute le pilier d'un pont ferroviaire : le trafic des trains à l'arrêt entre Rouen et Paris

« Les circulations sont interrompues entre Rouen et Paris le temps de l’expertise du pont par nos équipes spécialisées et le remorquage du camion » , indique la SNCF sur Twitter.

Le trafic des trains est fortement perturbé ce vendredi soir sur la ligne Rouen - Paris. En cause, un camion qui a heurté le pilier d'un pont ferroviaire dans le secteur de Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. En conséquence, le trafic est interrompu depuis 18h00 entre Rouen-Val de Reuil, dans les deux sens de circulation.Les trains 13131 et 13174 ont été supprimés et le 13157 sera exceptionnellement terminus à Val-de-Reuil. De même, le train 13134 est supprimé entre Rouen et Val de Reuil.L'heure de reprise du trafic est estimée à 20h30, selon la SNCF qui invite les usagers à reporter leur voyage.