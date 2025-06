Villages d’Avenir : six communes de l’Eure unissent leurs forces pour valoriser leur patrimoine

Lancé le 1er janvier 2024 par l’État, le programme Villages d’avenir vise à soutenir les communes de moins de 3 500 habitants dans la mise en œuvre de projets structurants pour leur territoire. Dans l’Eure, 33 communes ont été retenues et bénéficient de l’appui d’une cheffe de projet rattachée à la préfecture.



Parmi elles, Cesseville, Criquebeuf-la-Campagne, Daubeuf-la-Campagne, Epégard, Iville et Le Troncq ont choisi de se regrouper en « grappe » territoriale. Ensemble, elles ont élaboré ensemble un projet commun centré sur la mise en valeur de leur patrimoine naturel et architectural.